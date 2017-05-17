YouTube развеселило ВИДЕО, как ведущий BBC в прямом эфире потрогал женщину за грудь

Запечатленный на Ютуб ВИДЕО инцидент произошел на улице английского города Брадфорд.

Ведущий британского телеканала "Би-би-си" Бен Браун в прямом эфире потрогал женщину за грудь. Инцидент произошел в тот момент, когда незнакомка попыталась прервать интервью.

На видео запечатлен момент, как Браун брал комментарий у политического журналиста "Би-би-си" Нормана Смита. Съемка проходила на улице английского города Брадфорд. Внезапно в кадре появилась девушка. Она посмотрела в камеру и, подняв большие пальцы вверх, произнесла фразу "абсолютно фантастически".

Не теряя самообладания, Браун ужшкммт попытался отодвинуть возмутительницу спокойствия и при этом дотронулся до ее груди. Оскорбленная женщина ударила ведущего по плечу и ушла.

Позже журналист принес извинения за случившееся в своем Twitter, отметив, что инцидент был "совершенно непреднамеренным".

YouTube ВИДЕО: журналист потрогал женщину за грудь в прямом эфире