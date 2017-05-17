Daily Star: Третья мировая неизбежна, в ней погибнет 2,2 млрд человек

По мнению американского проповедника Ирвина Бакстера, третья часть населения Земли вскоре станет жертвой Третьей мировой войны. Он заявил, что боевые действия начнутся на территории Ирака и распространится по всей планете, в результате чего в глобальной войне более 2,2 милларда человек.
В своем пророчестве Бакстер ссылается на библейскую книгу Откровения, где упоминается река Ефрат, протекающая в этой стране.
"Освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрат", – пишет британская Daily Star.
"Угроза ужшкммт мировой войны достигла наивысшей вероятности в течение последних нескольких недель. Северная Корея угрожает Западу ядерным ударом. Мир втянут в интенсивный конфликт в Сирии с замысловатой и запутанной системой союзнических взаимоотношений", – отмечают журналисты.
Примечательно, что издание неоднократно предсказывало Третью мировую войну, ссылаясь на разные источники. Кроме британского таблоида, о вероятности глобального конфликта говорили Нострадамус, Ванга.
"Сильное землетрясение на Востоке послужит знаком для нападения арабов на Израиль. Эта борьба будет продолжаться в течение восьми лет". Фон Верденберг назначил роковую дату на 2017 год, а предвестием указал приход к власти в Москве военных: "Третья мировая, которая начнется вскоре после этого, продлится два года, в результате чего население Земли сократится до 600 миллионов", - утверждала американская ясновидящая Джин Диксон.
В свою очередь, преподобный Серафим Саровский еще два века назад дал России рецепт спасения в мировом катаклизме.
"Россия спасется Крестными ходами", – говорилстарец.