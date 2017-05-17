Daily Star: Третья мировая неизбежна, в ней погибнет 2,2 млрд человек

Американский проповедник Ирвин Бакстер уверен, что жертвами боевых действий станет треть населения планеты.

По мнению американского проповедника Ирвина Бакстера, третья часть населения Земли вскоре станет жертвой Третьей мировой войны. Он заявил, что боевые действия начнутся на территории Ирака и распространится по всей планете, в результате чего в глобальной войне более 2,2 милларда человек.

В своем пророчестве Бакстер ссылается на библейскую книгу Откровения, где упоминается река Ефрат, протекающая в этой стране.

"Освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрат", – пишет британская Daily Star.

"Угроза ужшкммт мировой войны достигла наивысшей вероятности в течение последних нескольких недель. Северная Корея угрожает Западу ядерным ударом. Мир втянут в интенсивный конфликт в Сирии с замысловатой и запутанной системой союзнических взаимоотношений", – отмечают журналисты.

Примечательно, что издание неоднократно предсказывало Третью мировую войну, ссылаясь на разные источники. Кроме британского таблоида, о вероятности глобального конфликта говорили Нострадамус, Ванга.

"Сильное землетрясение на Востоке послужит знаком для нападения арабов на Израиль. Эта борьба будет продолжаться в течение восьми лет". Фон Верденберг назначил роковую дату на 2017 год, а предвестием указал приход к власти в Москве военных: "Третья мировая, которая начнется вскоре после этого, продлится два года, в результате чего население Земли сократится до 600 миллионов", - утверждала американская ясновидящая Джин Диксон.

В свою очередь, преподобный Серафим Саровский еще два века назад дал России рецепт спасения в мировом катаклизме.

"Россия спасется Крестными ходами", – говорилстарец.