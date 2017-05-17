Курс доллара на сегодня, 17 мая 2017: эксперты назвали рубль главной звездой валютного рынка

Курс валют на сегодня, 17 мая 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 17 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 17 мя 2017 составляет 56,26 руб., курс евро на сегодня равен 62,03 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 17 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,14 руб. при покупке и 58,26 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня составляет 60,44 руб. и 63,94 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Специалисты датского ужшкммт инвестиционного банка Saxo Bank назвали рубль главной звездой валютного рынка на фоне роста нефтяных котировок. Как отметил главный валютный стратег финансовой организации Джон Харди, доллар находится под давлением "нескончаемого политического хаоса в Вашингтоне".

"Президент США Дональд Трамп снова в центре внимания. Предположительно, он обсуждал крайне секретную информацию, полученную от союзников по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим. ред.) с министром иностранных дел России и послом России", — сказал аналитик. Его слова приводит Lenta.ru.

Он отметил, что поведение Трампа оказывает влияние на курс доллара, который и так снижается под влиянием неожиданно слабой макростатистики, в частности данных по американской инфляции.

"Экономические данные по США неожиданно ухудшились достаточно сильно, чтобы сдержать ожидания по ставкам ФРС, но не настолько, чтобы спровоцировать бегство от рисков. Это ведет к росту на фондовых рынках, беспечности и спекуляциям carry. Благодаря росту цен на нефть, российский рубль сейчас — звезда валютного рынка", — подытожил Харди.