Ученые нашли гигантскую планету из "пенопласта"

Американские астрономы обнаружили в созвездии Секстанта экзопланету, состоящую из легкой материи, напоминающей пенопласт.

Астрономы обнаружили в созвездии Секстанта крайне необычную экзопланету, состоящую из материи, способной посоперничать в легкости с пенопластом, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal. Выдержки из нее приводит РИА Новости.

Она весит примерно в пять раз меньше Юпитера, но при этом она на 40% больше него. Ее плотность примерно равна этому показателю для пенопласта, благодаря чему ее атмосфера является рекордно большой.

За последние десять лет ужшкммт астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы. Большие успехи в этом направлении были достигнуты при изучении "горячих юпитеров" — самых больших и удобных для изучения планет вне Солнечной системы. Наблюдая за звездой HD 93396, пожилым аналогом Солнца в 320 световых годах от нас, почти исчерпавшим свои запасы звездного "горючего", ученые заметили характерные падения в яркости этого светила, обычно возникающие в тот момент, когда планета проходит по диску звезды и загораживает ее свет от наблюдателей на Земле.

Изначально планетологи предполагали, что они имеют дело с крупным газовым гигантом или даже коричневым карликом, однако дальнейшие наблюдения за планетой показали, что открытая ими экзопланета KELT-11b является относительно небольшим, но при этом уникальным и крайне необычным объектом.

Как оказалось, внешние оболочки KELT-11b, планеты размером с Юпитер, были необычно сильно раздуты — ее плотность составляла 0,09 грамма на кубический сантиметр, что чуть больше плотности пенопласта — 0,05 грамма на кубический сантиметр, и выше плотности земного воздуха в примерно десять раз.

Причиной подобного "раздутия", как считают ученые, является то, что эта планета находится необычно близко к звезде HD 93396, выделяющей необычно много энергии на последних стадиях ее превращения в красного гиганта. Она совершает один оборот вокруг светила за пять неполных дней и находится примерно в пять раз ближе к нему, чем Меркурий к Солнцу. Благодаря этому атмосфера KELT-11b раскалена до температуры в 1400 градусов Кельвина, что могло заставить ее расшириться до столь больших размеров.

Неплотная и большая атмосфера KELT-11b, как отмечают ученые, делает ее особенно интересной для раскрытия тайн химического состава планет-гигантов, а также проверки новых методик поисков следов жизни и оценки обитаемости землеподобных планет, чьи атмосферы в сотни раз менее удобны для изучения за счет меньшей толщины и меньшей однородности их состава.