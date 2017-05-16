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В центре Воронежа 16 мая 2017 ограблен банк: налетчик убит

Опубликовано 16.05.17 13:21 В центре Воронежа 16 мая 2017 ограблен банк: налетчик убит

Ограбление банка в Воронеже 16 мая 2017: силовики заблокировали центр города из-за нападения на банк.

Ограбление банка в Воронеже 16 мая 2017: налетчик ворвался в банк и потребовал денег

В Воронеже днем 16 мая была произведена попытка ограбления отделения банка, расположенного по адресу улица Плехановская, 45, пишет местный портал 36on.ru.

В пресс-службе банка факт инцидента подтвердили, но пояснили, что в данный момент в интересах следствия детали происшествия не разглашаются.

По предварительным данным, злоумышленник ворвался в отделение и потребовал крупную сумму денег. Однако сотрудники ужшкммт успели нажать «тревожную кнопку» и вызвать правоохранителей. В банке поясняют, что совершить ограбление преступнику не удалось, деньги похищены не были.

Сейчас движение в районе площади Застава затруднено. Как сообщили читатели "Блокнот Воронеж", силовики перекрыли улицу 3 интернационала. Так же затруднено движение по улице Плехановской.

По сообщению региональных СМИ, есть версия, что налетчик убит.

В Воронеже на ул. Плехановской в отделении банка клиент публично покончил с собой. Об этом «МОЁ! Online» сообщили очевидцы случившегося. По их словам, мужчина пришёл с ножом. Потом начал угрожать и требовать деньги. Затем якобы мужчина применил оружие к себе.

По другой версии, мужчина был убит при попытке ограбления. Пока в правоохранительных органах ситуацию не комментируют.

Представитель банка сообщил, что в результате инцидента клиенты банка не пострадали. Оборудование и денежные средства не повреждены. Служба безопасности банка сотрудничает с правоохранителями.
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