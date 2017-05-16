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Волейболист Спиридонов вызвал скандал, предложив в Twitter девушке "секс за чебурек"

Опубликовано 16.05.17 09:59 Волейболист Спиридонов вызвал скандал, предложив в Twitter девушке "секс за чебурек"

Волейболист сборной РФ сделал непристойное предложение девушке в обмен на чебурек и разгневал Рунет. В Сети уже появилась петиция о его дисквалификации.

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов стал участником масштабного онлайн-конфликта. Теперь пользователи требуют его дисквалификации, если он не извинится, передает "5 канал".

Началось всё с безобидного вопроса активистки «Открытой России» Ольги Борисовой к своим подписчикам: «Где можно поесть вкусные чебуреки в Москве?».  На просьбу откликнулся знаменитый теннисист Евгений Кафельников — он посоветовал Борисовой отправиться за чебуреками «на дачу к Спиридонову».

Позже к диалогу подключился сам Спиридонов, но о чебуреках речи не шло — волейболист предложил ей оральный секс и «расписать ее на двоих» с Кафельниковым. Вместо рекомендации ужшкммт спортсмен стал засыпать девушку непристойными предложениями, сначала заняться сексом на улице, а после её негодующего ответа - нецензурными оскорблениями.

На защиту Ольги встали многие известные блогеры. Некоторые даже попытались вступить с ним в словесную перепалку, но тоже нарвались на оскорбления.Переписка с применением нецензурной лексики разлетелась по всему Интернету. И теперь активисты подписывают петицию с просьбой дисквалифицировать Спиридонова, если он не извинится.

Сейчас он играет за красноярский волейбольный клуб «Енисей», до этого он даже входил в российскую сборную по волейболу. Спортсмен пока извиняться не собирается. Алексей написал на своей странице в сети, что его взломали, но ему мало кто поверил.

Наказания для волейболиста добивается Кристина Потупчик, известная тем, что занимала пост пресс-секретаря провластного молодёжного движения «Наши».

Она организовала сбор подписей под петицией с требованием дисквалифицировать Алексея до тех пор, пока он не принесёт извинения Борисовой, и обещает добиться своего.

 

Сам Спиридонов репостит записи со словами поддержки и считает шутки про чебуреки смешными.
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