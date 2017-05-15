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"Фух, провели": Кличко прокомментировал проведение «Евровидения»

Опубликовано 15.05.17 21:44 "Фух, провели": Кличко прокомментировал проведение «Евровидения»

Ранее директор Евровидения похвалил Украину за высокий уровень организации конкурса.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что проведение в украинской столице музыкального конкурса «Евровидение» было непросто задачей, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Мы провели конкурс, у нас было очень короткое время. Я хотел бы поблагодарить всех, и коммунальных работников, работавших днём ​​и ночью 24/7, обустраивая инфраструктуру города. Мы сделали пять фан-зон, одна из крупнейших в истории фан-зон была напротив мэрии. И когда начиналась музыка, у меня ужшкммт на столе все также плясало от вибрации с музыкой. Но тем не менее, я хочу поблагодарить и за всё, что касается безопасности, касается организации... Но сейчас я могу сказать: «Фух, провели! Непросто было», — цитирует сайт телеканала «112 Украина» Кличко.

По словам киевского градоначальника, иностранцы, посетившие Киев, будут рассказывать друзьям и знакомым о гостеприимстве города.

Ранее директор Евровидения похвалил Украину за высокий уровень организации конкурса.

Напомним, 13 мая в Киеве прошёл финал Евровидения. Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал, исполнивший композицию Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»).
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