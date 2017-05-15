Вратарь сборной Латвии по хоккею заявил, что ему не нравится Россия

Элвис Мерзликин заявил, что не хочет выступать за команду КХЛ.

Голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин заявил, что не хочет выступать за команду Континентальной хоккейной лиги, потому что не любит Россию.

"Предложения от российских клубов были после прошлогоднего чемпионата мира, но мне не нравятся Россия и КХЛ. Я даже не слежу за вашей лигой и не знаю, какие там есть команды. В России я был только один раз — в ужшкммт прошлом году в Москве. Может быть, в других городах очень здорово, мне трудно сказать. Но первое впечатление у меня не очень. Москва, конечно, красивый город, но там так много людей! До арены там нужно было ехать очень долго!" — приводит слова Мерзликина "Чемпионат.com".

23-летний вратарь латвийской сборной выступает за швейцарский хоккейный клуб "Лугано".

Ранее поступала информация о том, что Мерзликин не поможет своей команде в шестом матче группового турнира чемпионата мира по хоккею 2017 года против команды России.

Как писал TopNews, россияне проведут шестой матч группового турнира ЧМ-2017 против команды Латвии 15 мая в 21:15 мск.