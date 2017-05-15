Ученые: конец света может наступить 15 мая, если БАК откроет "врата Ада"

Исследователи не исключают апокалиптичного развития событий на фоне испытаний Большого адронного коллайдера.

По мнению ученых, конец света может наступить уже 15 мая 2017 года после испытаний адронного коллайдера, запуск которого намечен на сегодняшний день.

Мнения участвующих в работе ускорителя заряженных частиц специалистов, в свою очередь, разделились: одни прогнозируют невероятный скачок в развитии науки и открытие ранее неизведанных областей, а другие предупреждают о том, что разгон атомных частиц может создать ужшкммт настоящую черную дыру, которая поглотит не только Землю, но и всю Солнечную систему.

Некоторые утверждают, что запуск коллайдера буквально разрушит стену между реальным миром и потусторонним. Самые пессимистично настроенные эксперты опасаются, что 15 мая будут открыты "врата ада", параллельный ммир, через который к людям выйдет вся нечисть.

Специалисты отмечают, что уже сейчас при работе андронного коллайдера над Европой происходят различные аномальные явления. Они уверены, что даже при старом ускорители Linac 2 начинают происходить изменения на Земле. Когда же заработает Linac 4, ситуация может вообще выйти из-под контроля.

Так, в минувшем году совершил самоубийство доктор Эдвард Мантилла. Он трудился в CERN, но перед смертью решил уничтожить все свои наработки, хранившиеся в памяти компьютера.

«Сегодня мы стоим на пороге величайшего открытия или все-таки конца мира? Что ж, завтра это будет известно, а пока мы можем только надеяться на лучшее, на Высшие силы, которые в очередной раз простят глупость человечества и не допустят Апокалипсиса на Земле», - написал он в своем посмертном письме.

Ранее знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг говорил о том, что ученые могут случайно создать мироскопическую черную дыру на Большом адронном коллайдере, причем лично он ждет это открытие.