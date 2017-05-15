СМИ: в Москве сотрудник МИД убил жену и дочь и покончил с собой

Как сообщают СМИ, мужчина, убивший свою семью в Москве, а затем совершивший суицид, мог быть сотрудником МИД России.

В ночь на 15 мая в жилом доме на юго-западе столицы были найдены тела мужчины, женщины и ребенка с огнестрельными ранениями. Трагедия произошла в квартире на Ленинском проспекте.

Как установили прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов, по одной из версий житель Москвы убил свою жену и маленькую дочь, после чего покончил с собой.

Телеканал РЕН ТВ отмечает, что пятилетняя дочь мужчины пыталась убежать ужшкммт от него, но отец выстрелил ей в спину. От полученных ранений девочка скончалась на месте. Перед убийством дочери мужчина, по предварительным данным, выстрелил в лицо своей жене.

По информации Life, мужчине было 44 года, он работал в Департаменте сотрудничества в Азиатском и Тихоокеанском регионе МИД России. Однако эти данные официалььно пока не подтверждены.

На месте преступления в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов.