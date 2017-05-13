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В Питере пришедшую в гости женщину 4 дня насиловали в запертой квартире

Опубликовано 13.05.17 10:52 В Питере пришедшую в гости женщину 4 дня насиловали в запертой квартире

Уголовник запер свою знакомую у себя в квартире и подвергал насильственным действиям сексуального характера на протяжении четырех дней.

В Санкт-Петербурге задержан преступник, четыре дня удерживавший в квартире и насиловавший 31-летнюю женщину.

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО, в полицию обратилась жительница Северной столицы. Она рассказала, что вечером 6 мая ее дочь ушла в гости к своему знакомому и не вернулась.

9 числа в дом мужчины был направлен наряд вневедомственной охраны. Позвонив в квартиру, правоохранители услышали звук шагов и женский призыв о помощи. В результате ужшкммт сотрудники Росгвардии выломали дверь и задержали в прихожей агрессивно настроенного мужчину. Также в квартире находилась пропавшая женщина. На ее теле находились следы побоев. Она заявила, что задержанный удерживал ее в жилище и регулярно насиловал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее был неоднократно судим.
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