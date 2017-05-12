"Вызывайте экзорциста!": соцсети рассмешило видео национального отбора на "Евровидение 2017" из Белоруссии
Опубликовано 12.05.17 17:15
Блогеры вспомнили наиболее эпатажных и неординарных артистов, участвовавших в отборе на музыкальный конкурс.
11 мая 2017 года в Киеве прошел второй полуфинал "Евровидения", открывший миру новых звезд. В его рамках была определена вторая десятка финалистов музыкального конкурса, в числе которых оказалась белорусская группа Naviband.
Выступление представителей этой страны вызвало бурную реакцию в Сети. Однако пользователи пошли дальше и решили вспомнить наиболее эпатажных и неординарных участников национального отбора Белоруссии для "Евровидения 2017.