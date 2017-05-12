"Вызывайте экзорциста!": соцсети рассмешило видео национального отбора на "Евровидение 2017" из Белоруссии

Блогеры вспомнили наиболее эпатажных и неординарных артистов, участвовавших в отборе на музыкальный конкурс.

11 мая 2017 года в Киеве прошел второй полуфинал "Евровидения", открывший миру новых звезд. В его рамках была определена вторая десятка финалистов музыкального конкурса, в числе которых оказалась белорусская группа Naviband.

Выступление представителей этой страны вызвало бурную реакцию в Сети. Однако пользователи пошли дальше и решили вспомнить наиболее эпатажных и неординарных участников национального отбора Белоруссии для "Евровидения 2017.

А ведь от Беларуси ужшкммт на Евровидение мог поехать кто-то из них! pic.twitter.com/xuIG8ETWcQ — РБ головного мозга (@belamova) 12 мая 2017 г.

Видеозапись позабавила многих блогеров.

"Последняя АГОНЬ!", - написала пользовательница Twitter с ником Брюнеточка.

"Супер! Их надо всем кагалом отправлять на разные дожинки... Для подъема урожая и удоя молока", - иронизирует Дмитрий Жучков.

"Между прочим, предпоследнее очень даже ничего, и песня цепляет. Серьезно. Доработать номер и вполне себе", - уверен Нерусский мир.

"Мне с ведмедиком тоже понравилось ))) А вот дядя в красной рубашке - жесть", - пишет Темний Сектор.

"Вызывайте экзорциста", - написала после увиденного Злая Коця.

Отметим, что по итогам второго полуфинала группа Naviband прошла в следующий этап турнира. Белорусы представят свою страну в финале "Евровидения 2017" 13 мая.

Naviband - Story Of My Life ВИДЕО