СМИ: Порошенко "развел" украинцев, без виз в ЕС сможет попасть лишь 10% населения

Президент Украины заявил, что безвизовый режим — это окончательный развод Украины с Россией.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал безвизовый режим с Евросоюзом окончательным разводом Украины с Россией. Об этом президент Украины заявил в интервью украинскому телеканалу «1+1», передает ИА REGNUM.

"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — цитирует Петра Порошенко украинская пресса.

Порошенко считает, что с этого момента начнут действовать сразу три свободы: свобода передвижения капиталов, товаров ужшкммт и людей. По словам Порошенко, речь в этом случае идёт о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран.

Как писал Topnews, ранее Порошенко назвал введение безвизового режима с Евросоюзом окончательным разрывом с постсоветским наследием.

"Получается, "безвиз" отбросил страну более чем на 350 лет назад. Еще до того момента, как в 1654 году царь Алексей Михайлович одобрил "Мартовские статьи", и Левобережная Украина вошла в состав России. На самой Украине уже давно говорят, что стремительно скатываются в средневековье: промышленность уничтожается, население нищает, страной управляют феодалы и их опричники в лице боевиков АТО", - пишет автор радио Sputnik Светлана Калмыкова для РИА Новости.

По ее словам, это "действительно развод, но "развод" украинского населения. Воспользоваться безвизовым режимом, который подразумевает краткосрочные туристические поездки в Европу, смогут всего 10-15% украинцев. У остальных просто нет денег не то что на путешествия и отдых в европейских странах, а на коммуналку и элементарные нужды". Об этом также уже заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, украинский народ доведен до предела. Украина вошла в десятку беднейших стран мира. Это нонсенс для европейской страны, подчеркнула экс-премьер.

В самой Европе предупреждают, что перспектива возможного наплыва украинских мигрантов в Европу после введения "безвиза" должна пугать не ЕС, а украинские власти. Так, посол Франции в Киеве Изабель Дюмон заявила, что Украина рискует потерять рабочую силу, и для страны это обернется серьезной проблемой.