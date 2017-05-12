"Почта России" потратит 171 млн рублей на смартфоны для почтальонов

"Почта России" купит 15 тысяч новых смартфонов Inoi для почтальонов.

«Почта России» определила победителя конкурса на закупку 15 000 смартфонов для почтальонов. Это будут смартфоны Inoi на операционной системе (ОС) Sailfish Mobile OS Rus, сообщил представитель «Почты России». За устройства компания заплатит 171,1 млн руб. при начальной цене конкурса 195 млн руб., пишут "Ведомости".

Получается, что смартфоны оценены в 11 400 руб. Это укладывается в среднюю цену корпоративных закупок смартфонов в России, считает президент «Евросети» Александр Малис.

Первоначальную ОС Sailfish разработала финская компания Jolla, созданная выходцами из Nokia. Систему Sailfish Mobile OS Rus разрабатывает связанная с основателем холдинга ЕСН Григорием Березкиным компания «Открытая мобильная платформа». Она ужшкммт участвовала в конкурсе со смартфоном Jolla C, работающим на этой системе, но победил другой участник торгов – компания «Центр дистрибьюции» с работающим на этой же ОС устройством Inoi.

Победивший в конкурсе «Центр дистрибьюции» (работает под брендом VVP Group) – один из партнеров компании «Иной», которая и разработала смартфон Inoi. Он был представлен несколько месяцев назад на мобильном конгрессе в Барселоне. VVP Group была дистрибутором Nokia, а в ноябре 2014 г. помогала Jolla c организацией интернет-магазина в России, доставкой заказов и поддержкой пользователей. По данным СПАРК, 100% «Центра дистрибьюции» принадлежит Глебу Сибирцеву. Он вчера отказался от комментариев.

«Почта России» будет первым покупателем смартфонов Inoi в нашей стране. Газете не удалось обнаружить эти устройства в продаже, а на предзаказ их предлагает интернет-магазин Buyon. Кроме того, закупка «Почты России» – первая сделка с Sailfish OS в корпоративном сегменте не только в России, но и в мире, сообщил гендиректор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.