ФТС объяснила, почему не пускает в Россию смартфоны Xiaomi и Sony

Федеральная таможенная служба (ФТС) России не пропускает на территорию страны мобильные телефоны известных торговых марок Xiaomi и Sony.

Федеральная таможенная служба перестала пропускать на территорию России мобильные телефоны популярных торговых марок Xiaomi и Sony, приобретенные россиянами за рубежом в интернет-магазинах. Сотрудники таможенной службы «заворачивают» приобретенные россиянами гаджеты, купленные в иностранных онлайн-магазинах. В частности, под запретом оказались смартфоны Xiaomi и Sony.

ФТС не пропускает на территорию России любые товары, если на этом настаивает компания — владелец бренда. Именно на этом основании таможня не позволяет ужшкммт ввозить смартфоны Xiaomi. Это прецедент для российского рынка, утверждают эксперты, пишет РБК.

​В конце апреля россияне, купившие смартфоны в зарубежных интернет-магазинах, столкнулись со сложностями при получении техники в России. При этом ФТС ссылалась на правила ввоза товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по которым среди прочего запрещены к пересылке контрафактные и пиратские предметы. По сообщению «Роскомсвободы», одна из региональных таможен обратилась с соответствующим запросом к правообладателю товарного знака Xiaomi в России — компании «Смарт Оранж», и та заявила, что «товар обладает признаками контрафактности», и что компания возражает против его ввоза на территорию России.

Как сообщил представитель пресс-службы ФТС, в соответствии со ст.18 Всемирной почтовой конвенции (подписана в Дохе 11 октября 2012 года) запрещено включение во все категории отправлений контрафактных и пиратских предметов. Признание товара контрафактным к компетенции таможенных органов не относится. Если по информации, предоставленной правообладателем, пересылаемый товар является контрафактным, таможенные органы принимают меры по предотвращению ввоза в Россию запрещенных товаров.

Как пояснил представитель RDC Group, которая владеет компанией «Смарт Оранж», она вместе с Xiaomi сотрудничает с российскими таможенными органами для предотвращения незаконного ввоза продукции. «Мы настоятельно рекомендуем нашим фанатам приобретать продукцию компании только через официальные каналы продажи», — заявил представитель RDC Group.