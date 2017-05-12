Курс доллара на сегодня, 12 мая 2017: рубль укрепиться в конце мая - прогноз экспертов

ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 12 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 12 мая 2017 составляет 57,11 руб., курс евро на сегодня равен 62,15 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 12 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,84 руб. при покупке и 58,96 руб. при продаже банком, курс евро на 12 мая 2017 равен 60,74 руб. и 64,24 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик социальной сети для ужшкммт инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко уверен, что следующая неделя будет достаточно спокойной, а из предстоящих событий можно выделить информацию по количеству буровых установок и запасов сырья в США и данные по ВВП РФ за первый квартал 2017 года.

"По нефти особых сюрпризов ожидать не стоит: буровые растут уже 11 недель подряд, а продолжающаяся стратегия новой администрации США по достижению энергетической независимости все так же актуальна", - приводит слова специалиста "Российская Газета".

На этом фоне рубль после небольшого перерыва, казалось бы, вновь рвется в бой и движется вверх. По словам эксперта, одним из факторов, помогающих российской валюте, является позитив на рынке нефти, однако, причем поддержку национальной валюте оказывают еще и восстанавливающаяся экономика, и привлекательность российских активов для иностранных инвесторов.

"ВВП продолжает расти: в последнем квартале 2016 года он укрепился на 0,3%, за первые три месяца 2017 ожидаются цифры около 0,4%", - сказал Мащенко, отметив, что инфляция остается на сравнительно низком уровне, что вместе с понижением ключевой ставки должно подстегнуть деловую активность и стимулировать население активнее тратить сбережения.

"Словом, достаточно привлекательные условия для инвестирования в самые перепроданные фондовые активы в мире. Дополнительную поддержку национальной валюте должно будет оказать начало налогового периода 15 мая, пик которого придется на 25 мая, когда уплата НДС, налога на добычу полезных ископаемых и акцизов будет завершена", - отметил аналитик.