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Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу: график отключения сместили из-за холодов

Опубликовано 11.05.17 09:24 Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу: график отключения сместили из-за холодов

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК ранее был опубликован в Сети.

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году было решено перенести из-за холодов

По информации руководства Московской объединенной энергетической компании, отключение горячей воды в Москве начнется с 15 мая 2017 года, а не с 10 числа, как это планировалось ранее. Причиной тому стали вернувшиеся в столичный регион холода.

"Уважаемый потребитель! Обращаем Ваше внимание на то, что графики отключения горячего водоснабжения периодически актуализируются. Для ужшкммт получения наиболее актуальной информации о сроках отключения следует вновь воспользоваться сервисом или обратиться на Горячую линию МОЭК. Если Вы житель Троицкого или Новомосковского административных округов г. Москвы или Московской области и не можете найти свой адрес в поиске, значит, Вы не являетесь потребителем услуг ПАО "МОЭК". Для получения интересующей Вас информации Вы можете обратиться в Вашу управляющую компанию", - сказано на сайте МОЭК.

Как писал TopNews, отключение горячей воды в Москве в 2017 году пройдет в 71 000 зданий из них 33 000 жилые помещения. Таким образом, все коммунальные службы смогут провести подготовительные работы к будущему отопительному сезону, а горожане неплохо сэкономить на подогреве воды. Продолжительность профилактических работ не должна превышать 10 дней, а все работы планируется завершить до 25 августа.

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу можно узнать на сайте МОЭК

Узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ по адресу можно на сайте компании: www.moek.ru.

Отключение горячей воды в 2017 году в Москве: что делать?

На период отключения горячей воды горожане, как правило, подогревают воду с помощью электрических нагревателей и газовых плит, навещают родственников и друзей у которых есть горячая вода. Также есть возможность воспользоваться общественными банями.

Платные сауны и бани работают в спортклубах и ФОКах. Также в столице работают еще 42 бани с общими залами, причем с некоторыми из них столичные власти заключили договоры, по которым отдельным категориям горожан дают льготы.

Ими можно воспользоваться в Северном округе по адресам: Дубнинская, 6, Большая Академическая, 13А, 4-й Вятский переулок, 10. В ВАО льготные тарифы действуют в банях на проспекте Буденного, 33, и 6-й Парковой, 21. К услугам льготников также бани на 2-й Вольской, 26 (ЮВАО), Можайском шоссе, 23, к. 3 (ЗАО), и на улице Фабрициуса, 41 (СЗАО).

Один поход в баню на 4-м Вятском переулке обойдется обычному посетителю в 1 тыс. руб., а льготнику — в два раза дешевле. За 200-250 рублей отдельно можно купить веники, а мыло обойдется в 60 рублей. Льготникам (пенсионерам, ветеранам труда, инвалидам, участникам ВОВ) выдаются персональные талоны, они оформляются в социальных службах.
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