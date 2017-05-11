Курс доллара на сегодня, 11 мая 2017: рубль нашел точку опоры и снова на "коне" - эксперты

Курс валют на сегодня, 11 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 11 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 11 мая 2017 составляет 58,08 руб., курс евро на сегодня равен 63,26 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 11 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 56,24 руб. при покупке и 59,36 руб. при продаже банком, курс евро на 11 мая 2017 равен 61,09 руб. и 64,59 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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По словам старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, рубль ужшкммт нашел точку опоры в виде сильных цен на нефть, а "черное золото", в свою очередь, подтолкнули данные от Минэнерго США.

"Мы, наконец, дождались резкого сезонного сокращения объемов коммерческих запасов энергоносителя в американских хранилищах. За неделю они упали на 5,2 млн – это рекордный показатель с 2016 года", - отмечает специалист.

Афанасьева подчеркнула, что это вернуло спрос на Brent, которая смогла закрепиться выше 50 долл./барр. При этом разговоры о том, что саудиты готовы еще больше сократить объемы добычи в рамках ближайшего заседания ОПЕК, только поддержали позиции нефти.

Также рублю помогли и действия российского Минфина.

"С 10 мая снижены объёмы покупки валюты в восемь раз по сравнению с апрелем. В таких условиях у USD/RUB есть все шансы продолжить падение с ближайшей целью на отметке 56,80", - добавила эксперт.