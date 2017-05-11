Курс доллара на сегодня, 11 мая 2017: до 25 мая курс рубля ждут резкие колебания - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 25 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 11 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 11 мая 2017 составляет 58,08 руб., курс евро на сегодня равен 63,26 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 11 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,24 руб. при покупке и 59,36 руб. при продаже банком, курс евро на 11 мая 2017 равен 61,09 руб. и 64,59 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Член совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян констатирует, что ужшкммт курс рубля сегодня, 11 мая 2017, будет следовать за нефтью, отыгрывая ее вчерашнее укрепление на фоне новостей о снижении товарных запасов в США.

"Я думаю, что, если не рассматривать варианты, связанные с Апокалипсисом, то нефть была, есть и будет основным фактором, который влияет на курс нашей национальной валюты", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Аналитик отметил, что на сегодняшний день прослеживается четкая отработка рублем цены на "черное золото", и пока не предвидится ничего способного сместить этот фактор с первых позиций по силе воздействия на валютный рынок.

"Среди ближайших событий, обратить внимание на готовящуюся в третьей декаде мая встречу ОПЕК касательно возможного продолжения ограничения добычи - к ней надо готовиться. И, по мере приближения к ней, быть готовым к достаточно серьезной волатильности колебаний курса рубля", - сказал он.