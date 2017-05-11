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Какой сегодня праздник: 11 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Максим-Березосок

Опубликовано 10.05.17 23:53 Какой сегодня праздник: 11 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Максим-Березосок

Сегодня 11 мая в народе вспоминали великомученика Максима Доростольского.

Какой церковный праздник сегодня, 11 мая 2017: Максим-Березосок

11 мая Церковь вспоминает великомученика Максима Доростольского, пострадавшего за веру, а в народе этот день посвящают березовому соку.

К этому дню столь любимая людьми береза щедро делились своим соком. Считается, что самый вкусный и целительный сок сосредотачивается в верхних отделах дерева, поэтому если кому-либо удавалось добыть такой напиток, то считалось, что эта влага способна ужшкммт исцелить любого больного. 

Также в этот день люди заготавливали березовый сок впрок, хотя собирать его в дождливый или ненастный день не рекомендуется - считается, что в такую погоду он лишается своей силы. Зато собранный в солнечный, ясный день напиток широко применялся для лечения различных недугов: цинги, простуды, лихорадки, артрита, фурункулеза, подагры и многих других заболеваний, в том числе отечности.

На Максима Березосока наблюдали за погодой: ясный восход сулил ясное лето, теплая и звездная ночь на 11 мая предвещала хорошие хлеба. Традицией этого дня было пообедать как можно плотнее, чтобы пашни и грядки налились энергией и произвели хороший урожай. 
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