Трамп заявил, что провел очень хорошую встречу с Лавровым.

Лавров провел переговоры с Трампом и Тиллерсоном: глава МИД подвел итоги встречи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене, передают РИА Новости. Переговоры в Белом доме продолжались чуть более часа и прошли в закрытом для прессы режиме. Министра сопровождал российский посол в США Сергей Кисляк.

Отмечается, что Лавров в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что российско-американские ужшкммт отношения «радости не вызывают». «Предыдущая администрация подорвала основы наших отношений, поэтому действовать приходится с очень низкого уровня», — сказал Лавров.

Он добавил, что «искусственные наслоения должны быть устранены». При этом глава МИД подчеркнул, что "несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня".

Лавров также рассказал, что стороны обсудили перспективы следующего раунда переговоров по Сирии в Астане и создание зон деэскалации. Как отметил министр, у США и России общее понимание, что такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по все стране, которые поможет решить гуманитарные проблемы и создаст основы для политического урегулирования.

На встрече также затрагивались палестино-израильский вопрос, ситуация в Афганистане и соблюдение минских соглашений по Украине.

По словам Лаврова, он убедился на переговорах, что администрация Трама — "люди дела", которые хотят договариваться, чтобы решать конкретные вопросы. "Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы",— отметил он.

Трамп об итогах переговоров с Лавровым

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень хорошую" встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У нас была очень хорошая встреча с Лавровым", — сказал он журналистам.

На вопрос, повлияло ли увольнение директора ФБР Джеймса Коми на его переговоры с российским министром, Трамп ответил отрицательно.

Путин и Трамп встретятся в Германии в июле

Как заявил Президент России Сергей Лавров, Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на саммите G20 в Германии в июле 2017 года.

«Мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, о которых я упомянул — и по Сирии, и по другим вопросам, с тем, чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты. Так что в любом случае они (Президенты) повидаются в июле», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что президенты, «когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита «двадцатки» в Германии в первой декаде июля».

Напомним, поездка Лаврова в США стала ответом на визит Тиллерсона в Москву, который состоялся 12 апреля. Тогда переговоры заняли практически весь день: сначала госсекретарь встретился с главой МИД, а затем их принял Путин.