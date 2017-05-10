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10 "Вы шутите? Его уволили?": американские СМИ удивили Лаврова перед встречей с Трампом

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"Вы шутите? Его уволили?": американские СМИ удивили Лаврова перед встречей с Трампом

Опубликовано 10.05.17 17:48 "Вы шутите? Его уволили?": американские СМИ удивили Лаврова перед встречей с Трампом

Лавров прибыл на встречу с Трампом в Белый дом. Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР.

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Белый дом, где его примет президент США Дональд Трамп. Кадры прибытия Лаврова к Белому дому показал в эфире телеканал CNN. Вместе с министром на встречу также прибыл российский посол в США Сергей Кисляк, передает РИА Новости.

Перед этим глава российского МИД провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также двусторонние отношения. Госсекретарь отметил, что стороны продолжат диалог, начатый во время его ужшкммт визита в российскую столицу.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже рассказал о двусторонней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне.

"Я бы хотел поблагодарить господина Лаврова за то, что он приехал сюда, в Вашингтон. Мы обговорим большое количество тем", - сказал Риллерсон в начале переговоров с Лавровым. Он отметил, что эта встреча является продолжением диалога, начатого в Москве, сообщает "Интерфакс".

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Лавров обсудит с Тиллерсоном совместную борьбу с терроризмом, а также другие темы касательно отношений между РФ и Соединенными Штатами.

Тем временем американская пресса удивила главу МИД РФ Сергея Лаврова своим поведением на открытии его переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает ТАСС с места событий.

Одна из американских журналисток спросила его, связаны ли текущие переговоры с отставкой директора ФБР Коми. "А его что, уволили? Вы шутите?" - ответил на это российский министр.

Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми во вторник. Такое решение американский лидер принял по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.
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