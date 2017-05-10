Курс доллара на сегодня, 10 мая 2017: евро потерял шансы на рост, а доллар ждет новый максимум - эксперты

Курс валют на сегодня, 10 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 10 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 мая 2017 составляет 58,53 руб., курс евро на сегодня равен 64,23 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 10 мая 2017, ЦБ РФ

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,04 руб. при покупке и 60,16 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 62,52 руб. и 66,02 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Коробков ужшкммт отмечает, что подешевевшая нефть ослабила курс рубля, но о развороте тренда говорить пока рано.

"В первую неделю мая мы стали свидетелями активных распродаж на нефтяном рынке. А сегодня будут опубликованы очередные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США", - цитирует эксперта "Российская Газета".

По его словам, во второй декаде мая можно ожидать продолжения нисходящего движения в район 45 долларов по сорту Brent, причем на этом фоне пара USD/RUB получит дальнейший импульс к ослаблению и имеет неплохие шансы протестировать 60-рублевую отметку, однако дальнейшее ослабление аналитик считает пока маловероятным: в диапазоне 60-60,50 у рубля просматривается мощная поддержка.

Говоря о паре евро-рубль, то здесь Коробков не ждет ее роста выше, чем 65 рублей за единицу европейской валюты.

"Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции уже заложена в котировки евро, и теперь можно ожидать фиксации прибыли в паре EUR/USD с последующим ослаблением единой европейской валюты. К рублю курс евро останется в диапазоне 62,50-65 рублей", - констатирует он.

Аналитик отметил, что с технической точки зрения рубль, несмотря на снижение котировок в последние дни, остается в растущем канале по отношению к бивалютной корзине, а смена тренда, по его словам, будет подтверждена, если рубль опустится выше уровней в 60,50 к доллару и 65,00 к евро.