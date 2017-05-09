В Москве завершилось шествие «Бессмертный полк».

9 мая в Москве прошла акция "Бессмертный полк", приуроченная к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

«В Москве завершилась всероссийская акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие 850 тысяч человек», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что нынешняя акция установила рекорд по численности. В Санкт-Петербурге в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 700 тысяч человек.

В столице шествие, во время которого люди несли фотопортреты своих родственников, участвовавших в войне, стартовало от ужшкммт станции метро "Динамо".

Шествие проходило по Ленинградскому проспекту, далее по Тверской, Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь. Далее колонна распределилась по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. По всему шествию участники пели песни военных лет и кричали "Ура!".

#бессмертныйполк#москва#деньпобеды Публикация от Irina Sergienko (@irinas_____) Май 9 2017 в 4:55 PDT

В акции уже в третий раз участвовал президент Владимир Путин. Он пронес портрет своего отца-фронтовика.

Как сообщает ТАСС, президент присоединился к "Бессмертному полку" на Красной площади и прошел с ним до начала Васильевского спуска. Рядом с главой государства в числе прочих шли актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин. Дойдя до конца площади, президент прошел в Кремль через Спасскую башню, попрощавшись с участниками шествия.

Год назад Путин также участвовал в акции. А впервые глава государства присоединился к акции в 2014 году. Позже Путин рассказал, что принял решение участвовать в шествии спонтанно.

В этом году акция проходит в России и за рубежом уже в десятый раз.