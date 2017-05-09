ИГИЛ опубликовало видео казни «российского полковника»

Официальных комментариев о видеозаписи пока не поступало, личность убитого человека также не подтверждена.

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России) опубликовало очередное видео "убийства капитана российской разведки Евгения Петренко".

Как сообщает Meduza со ссылкой на Reuters, видео записано на русском языке, на нем звучат угрозы новых терактов в отношении России и президента Владимира Путина. Примечательно, что впервые это видео было опубликовано в сентябре 2016 года, и теперь снова появилось на лентах новостных агентств.

На видео заложнику перерезают горло. Как сообщает ужшкммт закадровый голос, погибший находился в Сирии и Ираке с 2016 года. Предполагается, что видео снято в провинции Ракка. Отмечается, что "российский разведчик" Петренко внедрялся как в бандформирования ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство" - запрещена в России), так и в другие банды джихадистов в Сирии, Турции и на Кавказе. Главной задачей "разведчика" сейчас называют "выход на недавно ликвидированного Омара Аль-Шишани". Террористы якобы разоблачили агента, а затем обезглавили в пропагандистских целях.

Официальных комментариев о видеозаписи пока не поступало, личность убитого человека также не подтверждена.