Салют 9 мая 2017 в Москве: где смотреть, площадки, во сколько начало?

Самым ожидаемым событием 9 мая, помимо Парада Победы 2017, который уже состоялся на Красной Площади, будут праздничный салют.

Салют 9 мая в Москве: где смотреть, во сколько начало

Жители и гости столицы с нетерпением ожидают наступления Дня Победы и активно интересуются мероприятиями, которые запланированы на 9 мая. Самым ожидаемым событием этого дня, помимо Парад Победы, который уже состоялся на Красной Площади, будут праздничный фейерверк.

Итак, в 22 часа в Москве в небо будут запущены великолепные залпы сразу на шестнадцати салютных точек. Для улучшения картинки прожекторы огромной мощности направят ужшкммт в небо над Москвой.

Салют в Москве на 9 мая 2017: площадки

Артиллерийские орудия разместят в парке Победы, в районах Лианозово, Левобережный, Митино, Покровское-Стрешнево, Кузьминки, Южное Бутово, Обручевский, а также в «Лужниках», на ВДНХ, в Зеленограде, в Троицке, на набережной реки Москвы и в других местах.

Праздничные фейерверки запустят и в 19 парках Москвы: Парком Горького, «Сокольниками», садом «Эрмитаж», «Красной Пресней», садом имени Баумана, Таганским, Измайловским, «Кузьминками», Воронцовским, Лианозовским, Гончаровским, Перовским, «Северным Тушином», Сиреневым садом, «Садовниками», парком 50-летия Октября, Бабушкинским, парком 850-летия Москвы и другими.

Таким образом, салют будет видно практически из любой точки города. Наслаждаться салютом лучше всего с открытых мест. Отлично подойдут мосты: Крымский, Пушкинский, Бородинский и Багратион.

После завершения салюта вход пассажиров ограничат на станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Александровский сад», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий Мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк культуры» Кольцевой и Сокольнической линий, «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет», «Спортивная». Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Салют 9 мая 2017: точки запуска фейерверков в парках Москвы

Точки запуска фейерверков в парках Москвы привел портал Mos.ru.

Центральный округ:

— парковка в районе Большого Москворецкого моста;

— парк «Красная Пресня»;

— Таганский парк;

— сад «Эрмитаж»;

— сад имени Баумана;

— Парк Горького.

Северо-Восточный округ:

— Лианозовский парк;

— Бабушкинский парк;

— Гончаровский парк;

— территория ВДНХ.

Восточный округ:

— парк «Сокольники»;

— Измайловский парк;

— Перовский парк;

— Сиреневый сад.

Южный округ:

— парк «Садовники»;

— Братеевский парк.

Западный округ:

— парк 50-летия Октября.

Юго-Западный округ:

— Воронцовский парк.

Северо-Западный округ:

— парк «Северное Тушино».

Точки запуска фейерверков в ТиНАО

— поселение Краснопахорское, улица Октябрьская, территория велотрека рядом с парком Победы;

— городской округ Щербинка, улица Театральная, дом 1а, рядом с Дворцом культуры;

— поселение Сосенское, улица Лазурная, рядом с мемориалом памяти войнам, павшим в Великой Отечественной войне.