Парад Победы в Москве 9 мая 2017: прямая трансляция, смотреть онлайн (ВИДЕО)

9 мая в Москве в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет Парад Победы 2017.

Парад Победы 2017 в Москве 9 мая начнется в 10:00

9 мая 2017 года в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площадке в Москве пройдет традиционный Парад Победы.

В прямом эфире трансляцию Парада Победы 2017 покажет Первый канал. Начало в 10:00 мск.

Накануне этого праздника в Россию прибыли многие лидеры различных стран мира, которые вместе с президентом РФ Владимиром Путиным примут участие в Параде Победы 2017.

В этом году затраты на празднование Дня Победы в Москве составят не менее 456 млн рублей. Значительная часть этих ужшкммт денег, 150 млн рублей, будет потрачена на перевозку военнослужащих на парад на Красной площади.

Специалисты говорят о том, что на Параде будет на что посмотреть, так как появится сразу несколько новшеств.

"Мы должны показать все, чего мы достигли, что у нас есть лучшего. Этот год знаменателен тем, что впервые практически все пилоты, которые будут проходить над Красной площадью, - это участники боевых действий в Сирии. Они все награждены высокими государственными наградам, с честью и достоинством выполнили там свой долг, а здесь показывают мастерство, которому во многих странах позавидуют", — заявил главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев в эфире телеканала "России 24″.

Он отметил, что все участники парада, в том числе пилоты, получат медали "За участие в военном параде в День Победы". По словам генерала, экипажи Военно-космических сил РФ начинают готовиться к параду почти за полгода и тщательно продумывают порядок прохождения самолетов и вертолетов над Красной площадью.

"На параде представлены все самые современные типы, которые есть в Воздушно-космических силах. И даже те, которые эксплуатируются давно, модернизированы. У нас как в воздухе, так и на земле лучшее", - подытожил Бондарев.

На Параде Победы 2017 в Москве 9 мая впервые пройдет арктическая техника

Парад Победы начнется 9 мая в 10:00 и будет состоять из трех частей: пешего марша, «дефиле» наземной техники и демонстрации авиации.

Всего в Параде Победы будут задействованы более 10 тысяч военных и 114 единиц военной техники и вооружения, в том числе БТР-82А, «Тигр», БМП-3, Т-90, зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», комплексы «Ярс», самоходные гаубицы «МСТА-С» и многие другие.

В этом году по брусчатке Красной площади в Москве впервые пройдет боевая техника, разработанная специально для нашей арктической группировки. Ее представят системы ПВО, уже развернутые на Земле Франца Иосифа — примерно на 80-й широте. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия «Панцирь-СА» и зенитно-ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2ДТ». Обе системы смонтированы на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 «Витязь». Такой выбор шасси значительно повысил мобильность и проходимость зенитных комплексов.

На фото: "Тор-М2ДТ"

В этом году впервые публикке продемонстрируют танки Т-72Б3М. Сам по себе вариант танка Т-72Б3 известен публике давно. Такая техника уже несколько лет участвует в «Танковом биатлоне», массово идет на вооружение военных частей по всей стране. Предполагается, что Т-72Б3 наравне с Т-90 будут составлять основу танковых сил России до массового поступления в войска перспективной «Арматы», однако модификация Т-72Б3М — совсем новая, впервые представленная в 2016 году.

На фото: танк Т-72Б3М

В отличие от своего предшественника этот танк имеет другую форму динамической защиты башни, новую пушку, встроенную защиту ВДЗ, более мощный двигатель, новый тепловизор, сразу два основных прицела и кодировку связи. Танк Т-72 БЗ в состоянии вести эффективные боевые действия в любую погоду и в любое время суток. Его скорость по пересеченной местности составляет 45-50 км/ч, боевая масса – 41 тонна, запас хода по шоссе – 500-700 км. Управляется машина экипажем из трех человек.

По традиции военизированную колонну возглавит легендарный советский танк Т-34. Вслед за ним по Красной площади пройдут современные танки типа «Армата», бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тайфун-У», «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», БМП «Курганец-25», БМП-3, БТР-82А, самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» массой около 55 тонн и «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С» «Тор-М2У», «Бук-М2», ракетные комплексы «Ярс», прозванные «оружием возмездия», а также зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», предназначенные для уничтожения любых средств воздушно-космического нападения.

Все образцы этой техники российская армия уже имеет или поставит на вооружение в ближайшем будущем.

В финале авиационного Парада перед зрителями выступят знаменитые пилотажные группы РФ. Они покажут пилотажную программу на реактивных истребителях. Наилучшими площадками для наблюдений за авиацией являются Ленинградский проспект, Первая Тверская-Ямская и Тверская улицы, Раушская набережная. Авиационная программа начнется в 10:45.

Как попасть на Парад Победы в Москве 9 мая 2017?

Попасть на парад Победы на Красной площади 9 мая 2017 года можно лишь по именным пригласительным билетам, которые распределяются среди ветеранов, сопровождающих их лиц, правительственных чиновников, депутатов, губернаторов и других лиц. Без специального приглашения посмотреть прохождение военной техники можно на Тверской улице, пролет авиации — над Ленинградским проспектом, а также над Раушской набережной и над Тверской улицей.

Также все желающие смогут посмотреть на военную технику на протяжении всего маршрута следования колонны по Москве. Военнослужащие и тяжелая техника, участвующие в параде, располагаются на пустыре напротив дома 45 по улице Нижние Мневники.

Парад Победы в Москве 2017. Прямая трансляция 9 мая. Смотреть онлайн. ВИДЕО