Какой сегодня праздник: 9 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник День Глафиры Горошницы

Сегодня, 9 мая, в этот день празднуют День Великой Победы.

Какой праздник сегодня, 9 мая 2017: День Победы

9 мая в России, как и в ряде других стран мира, отмечается важный праздник - День Победы, в знак победы Советского Союза над фашистской Германией и ее союзниками (Венгрия, Румыния, Италия, Испания, Хорватия, Болгария, Словакия) в Великой Отечественной войне. За несколько часов до провозглашения долгожданной победы в одном из пригородов Берлина был подписан Акт об окончательной капитуляции Германии. Утром 9 мая радостная весть (для кого-то и нерадостная) разнеслась по всему миру. Первый парад в честь ужшкммт знаменательного события состоялся 24 июня того же года на Красной Площади под руководством заместителя наркома обороны СССР.

День Победы в Советском Союзе был утвержден сразу же после подписания Акта о капитуляции, однако длительное время его не отмечали на государственном уровне. Впервые День Победы по-настоящему отметили в 1965 году, и день стал нерабочим.

После распада Советского Союза парадные мероприятия 9 мая какое-то время не проводились, но в 1995 году празднования стали проводить вновь, и с тех пор ежегодно в этот день на Красной Площади проводятся торжественные парады .

В этот день проводятся встречи фронтовиков, торжественные мероприятия и концерты. Люди возлагают цветы к памятникам боевой славы и братским могилам сегодня принято возлагать цветы, а в городах, удостоенных звания Героев, - запускать праздничный артиллерийский салют. Первый такой салют был произведен в 1945 году.

Какой церковный праздник сегодня, 9 мая: День Глафиры-Горошницы

В народе 9 мая отмечают память святой Глафиры Амасийской – великой девы-мученицы, отдавшей жизнь за веру в Спасителя Христа. Святая была прилюдно обезглавлена.

Крестьяне прозвали Глафиру прозвали Горошницей, поскольку этот день было принято сеять горох и ранний картофель. Горох к тому же еще и заговаривали, чтобы урожай выдался удачным. А чтобы защитить эти бобовые от утренних заморозков, землю покрывали изрубленным торфом. Под этой теплой настилкой горох и всходил. А когда он достаточно укреплялся, чтобы развиваться в естественных условиях, торф убирали с гряды. Сегодня основными застольными угощениями являлись гороховые блюда: каша, суп, который готовили с добавлением большого количества мяса, и пироги с гороховой начинкой.

Многие ловили рыбу в этот день, причем делали это на горох.