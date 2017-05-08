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Выходные в мае 2017: как отдыхаем на День Победы 9 мая

Опубликовано 08.05.17 17:01 Выходные в мае 2017: как отдыхаем на День Победы 9 мая

О том, как отдыхаем в праздничные дни в мае 2017 года, какие дни приходятся на выходные - читайте в материале TopNews.

Выходные в мае 2017: как отдыхаем на 9 мая?

Мая месяц из года в год радует россиян длинными выходными. Ну и как ожидалось мая 2017 не стал исключением. Так, во время празднования «Дня весны и труда» россияне получили трехдневных отдых от работы: с субботы 29 апреля до понедельника 1 мая.

Теперь же Правительство России предоставило работающим гражданам в период празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне возможность 4 дня не ужшкммт ходить на работу. Выходные начались с субботы – 6 мая и продлятся до вторника – 9 мая, включительно. На работу в короткую трехдневную рабочую недели россияне выйдут 10 мая.

Субботу и воскресенье - 13 и 14 мая соответственно - обычные выходные дни.

Праздничные дни в 2017 году: на майские праздники 9 мая синоптики прогнозируют прохладную и дождливую

Хотя каникулы и длинные, но омрачит их прогноз погоды. Ведь по данным синоптиков во время празднования «Дня Победы», будет дождливо и прохладно. Ночью температура может опуститься до -3°С. Северная столица окажется под действием циклона, который принесет с собой снегопад. Хотя на юге России температура будет несколько выше, но и там пройдут дожди. 
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