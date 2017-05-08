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"Вот у Мутко и сестра нашлась": жена Порошенко опозорилась на открытии "Евровидения"

Опубликовано 08.05.17 11:59 "Вот у Мутко и сестра нашлась": жена Порошенко опозорилась на открытии "Евровидения"

Нечеткая речь жены главы государства стала поводом для дискуссий по поводу того, была ли она трезва во время выступления.

Открытие песенного конкурса "Евровидение" на Украине было омрачено очередным скандалом. Жена президента страны Мария Порошенко шокировала зрителей речью на ломаном английском. Акцент первой леди Украины пользователи назвали ужасным, а некоторые и вовсе предположили, что она пьяна.

Жена Порошенко на открытии "Евровидения". ВИДЕО

Так, при просмотре видеоролика становится понятно, что познания первой леди в английском языке далеки от совершенства. Более того, нечеткая речь ужшкммт жены главы государства стала поводом для дискуссий по поводу того, была ли она трезва во время выступления.

«Жуть!», — прокомментировала одна из пользователей в Facebook. «London is the capital of Great Britain!!! Батя, я старалась», — шутит другая.

Некоторые зрители сравнили выступление Марины Порошенко с речью Виталия Мутко на церемонии выбора страны, которая будет проводить Чемпионат мира по футболу 2018 года. «Вот у Мутко и сестра нашлась… В детстве видимо разлучили», — прокомментировал один из зрителей.

Так же трезвость жены Порошенко поставила под сомнение украинский адвокат, публицист и правозащитник Татьяна Монтян, едко высмеявшая выступление первой леди. По ее мнению, страной «руководит семья алконавтов».

«Май нейм из Марина. Ай лив ин Кієв. Хуиз он дьюти тудей? Лєц ми спик фром май харт ин инглиш». Она случайно не бухая? Какая крепкая и талантливая семья алконавтов руководит Украиной! Горжусь!», - написала Монтян в своем блоге в Facebook.
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