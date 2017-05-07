«Такое бывает раз в 33 года»: на Москву в ночь на 8 мая обрушатся тропические ливни со снегом

В ночь на 8 мая 2017 на Москву обрушатся сильные дожди.

На Москву надвигается мощный циклон, который уже в ночь 8 мая, принесет в столицу сильные дожди, вечером в понедельник они сменятся снегом, сообщил на своей странице в Facebook синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву надвигается потоп — такое бывает не чаще 1 раза в 33 года», — отметил метеоролог.

По данным метеорологов циклон сформировался на границе Польши и Беларуссии и стремительно приближается к столичному региону. В ночь на понедельник количество осадков ужшкммт будет еще небольшим. Однако днем 8 мая на Москву обрушатся тропические ливни.

«В светлое время суток, особенно после полудня, на мегаполис обрушатся настоящие тропические ливни, в период с 09:00 до 21:00 на столицу прольется 30-35 миллиметров осадков, то есть за 12 часов на каждый квадратный метр московских улиц придется 3-4 ведра дождевой воды (до 80% месячной нормы осадков)», — предупредил Тишковец.

По данным синоптика атмосферное давление понизится на 15 единиц — до 731 мм.рт.ст, а порывы ветра будут достигать 15 м/с и более, возможны падения деревьев, рекламных конструкций. Однако на этом стихия не успокоится и вечером на Москву обрушатся «заряды мокрого снега».

«Дальше — еще хуже! Вечером начнутся... заряды мокрого снега», — заключил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали, что дождь со снегом и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в столичном регионе днем 8 и ночью 9 мая.