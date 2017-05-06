Пожар на юго-западе Москвы сейчас, 6 мая 2017: более 30 пострадавших, 11 госпитализировано (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар 6 мая произошел в 40-этажном жилом доме на улице Профсоюзной на юго-западе Москвы.

Пожар на юго-западе Москвы сегодння 6.05.2017: госпитализированы 11 человек

Более 30 человек, среди которых шестеро детей, пострадало в результате пожара в высотном здании на юго-западе Москвы, 11 из них госпитализированы. Об этом сообщают РИА Новости.

Всего из здания пожарные эвакуировали 155 человек, которым на данный момент, после проветривания лестничных площадок, разрешили вернуться в квартиры.

Публикация от @etalakvadze Май 5 2017 в 3:45 PDT

«В настоящее время госпитализировано 11 человек; один из них находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой», — сообщил заместитель директора научно-практического Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

Пожар произошел в ночь на 6 мая в высотном жилом здании на ул. Профсоюзная, д.64, кор. 2, которое расположено на территории жилищного комплекса «Дирижабль». Пожару был присвоен третий ранг сложности. Возгорание потушили около 1:20 по московскому времени.

Публикация от НЕ ЗНАКОМЛЮСЬ DIREKT (@julyaaa001) Май 5 2017 в 2:21 PDT

По данным экстренных служб, причиной пожара стало возгорание кабеля в подвале. Очевидцы заметили на минус первом этаже языки пламени и услышали хлопки. «Вентиляционные короба здания выходят на верхние этажи, откуда был виден чёрный дым», — сообщили свидетели происшествия.