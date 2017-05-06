 
TOP 10

1 Решение Украины не пускать к себе Стивена Сигала рассмешило актера

2 ВИДЕО из малайзийского самолета во время сильной турбулентности попало в Сеть

3 Росавиация может ввести новые ограничения на чартеры в Турцию: оно коснется 1 млн туров

4 Захарченко высмеяли за рассказ о «прошедшей Рейкьявик» прабабушке (ВИДЕО)

5 Американское телевидение отказалось транслировать рекламу об успехах Трампа

6 Bild обвинил Россию в массированной кибератаке на штаб Макрона

7 ФСБ раскрыл причину инцидента с катером Украины в Крыму (ВИДЕО)

8 Toyota Land Cruiser разогнался до рекордных 370 км/час

9 Более 30 человек пострадали после пожара на юго-западе Москвы (ФОТО, ВИДЕО)

10 Банк России резко повысил курс валют

Новости наших партнеров

Пожар на юго-западе Москвы сейчас, 6 мая 2017: более 30 пострадавших, 11 госпитализировано (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 06.05.17 13:10 Пожар на юго-западе Москвы сейчас, 6 мая 2017: более 30 пострадавших, 11 госпитализировано (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар 6 мая произошел в 40-этажном жилом доме на улице Профсоюзной на юго-западе Москвы.

Пожар на юго-западе Москвы сегодння 6.05.2017: госпитализированы 11 человек

Более 30 человек, среди которых шестеро детей, пострадало в результате пожара в высотном здании на юго-западе Москвы, 11 из них госпитализированы. Об этом сообщают РИА Новости

Всего из здания пожарные эвакуировали 155 человек, которым на данный момент, после проветривания лестничных площадок, разрешили вернуться в квартиры.

 

Публикация от @etalakvadze

«В настоящее время госпитализировано 11 человек; один из них находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой», — сообщил заместитель директора научно-практического Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

Пожар произошел в ночь на 6 мая в высотном жилом здании на ул. Профсоюзная, д.64, кор. 2, которое расположено на территории жилищного комплекса «Дирижабль». Пожару был присвоен третий ранг сложности. Возгорание потушили около 1:20 по московскому времени.

По данным экстренных служб, причиной пожара стало возгорание кабеля в подвале. Очевидцы заметили на минус первом этаже языки пламени и услышали хлопки. «Вентиляционные короба здания выходят на верхние этажи, откуда был виден чёрный дым», — сообщили свидетели происшествия.
Другие материалы по этой теме

В Башкирии потерпел крушение вертолет Robinson: названы 4 версии происшедшего

Жители Томска поймали баннером прыгнувшего с 7-го этажа ребенка (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга