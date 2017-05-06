Какой сегодня праздник: 6 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник День Георгия Победоносца

6 мая также отмечают Егорьев день и вспоминают Юрия Вешнего.

Какой церковный праздник сегодня, 6 мая: День святого Георгия Победоносца

6 мая 2017 года отмечается День Георгия Победоносца. Преподобный Георгий родился в богатой семье. Его родители были очень благочестивы и воспитывали мальчика в атмосфере истинного христианства. Семья проживала в ливанском Бейруте.

В юношеские годы Георгий поступил на военную службу, где отличался от всех воинов хорошим образованием, физической подготовкой, умом, храбростью, упорностью, красноречивостью и огромной выносливостью. За это он приглянулся императору Диоклетиану, который был отличным правителем, но ужшкммт славился своей фанатичностью по отношению к римским богам.

Во время начавшихся гонений на христиан Георгий всячески старался им помочь: он продал все свое имущество и раздал нуждающимся. Сначала Георгий действовал тайком, однако вскоре пришел к императору и прямо объявил себя христианином. Тот в свою очередь был очень удивлен и огорчен. Просьбы императора к Георгию об отречении от Христа ни к чему не приводили, и тогда правитель решил попытаться сломать святого силой и пытками. Но и это не подействовало, Георгий мужественно переносил одно испытание за другим. Диоклетиану ничего другого не оставалось, как умертвить непокорного воина. Так он и сделал. В 303 году Георгий был обезглавлен за веру в Христа.

Какой народный праздник сегодня, 6 мая: Егорьев день, Юрий Вешний

Согласно преданию, Георгий Победоносец, память которого в этот день чувствуют в народе, обернул в христианство огромное количество людей. День святого Георгия Победоносца стал великим христианским праздником во многих государствах. А Юрьевым и Егорьевым его прозвали на Руси, поскольку эти имена были самыми близкими по смыслу к Георгию.

С этого дня крестьяне начинали работать на полях. Землю для посадки орошали святой водой и читали над ней специальные молебны.

По народным приметам, если в Юрьев день устанавливался морозец, значит в этом году уродятся просо и овес, а теплая и ясная погода предвещала богатое обилие хлебов. Дождь сулил хороший вырост плодово-ягодных культур и грибов.

Считалось, что в этот день особой силой обладает утренняя роса. Люди выходили из домов с утра, чтобы полежать и поиграть в траве, зарядиться целебной росой. Этой же травой кормили скотину. Также животных было принято в этот день обихаживать, чистить и как следует кормить.