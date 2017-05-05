В Москве жестоко избили чемпиона Европы по дзюдо Адама Яндиева

Адам Яндиев рассказал, что на него напали во время семейного ужина в элитном ресторане в центре Москвы.

В российской столице избили знаменитого дзюдоиста Адама Яндиева. По словам самого спортсмена, на него напали члены тейпа Исы Белхороева во время семейного ужина в элитном ресторане в центре мегаполиса. Пострадавший уверен, что давний конфликт вновь разгорелся из-за зависти к его успеху.

Адам Яндиев заявил, что администратор ресторана попросил его переставить машину, "хотя она никому не мешала". На выходе ужшкммт из заведения спортсмена встретили 12 человек вместе с главой тейпа.

"Они хотели меня скрутить, чтобы Иса Белхороев смог спокойно бить", – приводит слова спортсмена Life.

Яндиев пояснил, что вырвался из рук нападавших и поежал за попытавшимся скрыться Исой Белхороевым. Однако спортсмен не смог настичь противника и вернулся в ресторан. У входа дзюдоист услышал шепот за спиной, а когда он обернулся, неизвестный с разбегу ударил ему ногой по лицу и скрылся.

Через несколько дней двоюродный брат потерпевшего Илез Яндиев договорился о встрече с представителями конфликтующего тейпа, желая объяснить им, что нападать на людей со спины нельзя. В итоге встреча кланов закончилась перестрелкой, в результате чего Илеза в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Дзюдоист не стал обращаться в полицию, так как, по его словам, у Исы Белхороева не было объективных причин для нападения.

"Зависть к успеху. Вот и все", – сказал он, отметив, что давний конфликт из-за его жены – "это просто повод".

Как писал TopNews, в 2016 году Адам Яндиев в социальной сети Instagram рассказал об отношениях с женой Аишей. В ответ Иса Белхороев написал, что дзюдоист нарушил ингушские традиции, согласно которым мужчина не должен раскрывать обстоятельства личной жизни. После длительного противостояния в Сети стороны пошли на примирение.