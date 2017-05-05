Таджикистан отказался проводить акцию "Бессмертный полк"

В Таджикистане назвали «Бессмертный полк» противоречащим ценностям ислама.

Власти Таджикистана заявили, что акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в стране, поскольку она изначально не входила в план мероприятий по празднованию Дня Победы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном государственным информационным агентством Таджикистана «Ховар», передает RT.

Из-за боевых действий в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана руководство страны не может проводить дополнительные акции, кроме тех, что были запланированы в парке Победы.

В отношении акции «ничего не предпринято, поскольку данная ужшкммт акция является инициативой отдельных неправительственных организаций». В заявлении подчёркивается, что исламские традиции не позволяют появляться на улицах с портретами погибших.

Также известно, что заявка на проведение акции была подана в мэрию Душанбе еще 3 месяца назад. При этом и маршрут, и вопросы безопасности были согласованы. О решении не проводить "Бессмертный полк" сообщили только 2 мая, передает РЕН-ТВ.

"Бессмертный полк" — международная общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья 9 мая. Во время проведения участники идут колонной и несут транспаранты с фото своих родственников, которые боролись против фашизма в Великой Отечественной войне, а также записывают семейные истории своих героев, победивших фашизм, в Народной летописи на сайте движения "Бессмертный полк".

Отметим, только в Москве в прошлом году на улицы с черно-белыми фотографиями своих родных в рамках на памятную акцию вышли 700 тысяч человек.