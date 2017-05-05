Капитан Навальный: шоу оппозиционера в пиратской повязке насмешило соцсети (ВИДЕО)

После нападения с зеленкой на Навального возбудили уголовное дело. К активистам SERB пришла полиция.

Несмотря на проблемы Алексея Навального со зрением после нападения, эфир его шоу на YouTube 4 мая состоялся. Ведущий появился перед зрителями в повязке на манер пиратской, объяснив это тем, что яркий свет вреден для глаза.

«Был еще вариант, чтобы я сидел перед вами в таких черных очках, но мы подумали, что это будет еще более глупо», — сказал он.

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Это ужшкммт был второй выпуск еженедельной передачи на канале «Навальный Live». Он шел чуть более часа, и онлайн собрал свыше 600 тысяч просмотров. В начале передачи Навальный поблагодарил всех за поддержку и отдельные слова благодарности адресовал тем, кто живет с одним глазом и прислал ему ободряющие слова. Фото больного глаза оппозиционер показал для любопытных на несколько секунд, рассказал, как проходит его лечение.

Однако пользователи Твиттера удивились смене имиджа Навального. В соцсетях его сравнили с вымышленными персонажами. В первую очередь, с полковником Ником Фьюри из супергеройских фильмов студии Marvel.

Также в Навальном увидели схожесть с Губернатором из сериала «Ходячие мертвецы» и со многими другими известными персонажами типа пирата из "Губки Боба".

— Вы готовы, дети?

— Да, капитан!

— Не слышу

— Так точно, капитан!

— КТООООООО СТРОИТ ЗАМКИ НА ДНЕ ОКЕАНА?

— ДИМОН ДИМОН pic.twitter.com/BfuLqhGm0m — Сталингулаг (@StalinGulag) 4 мая 2017 г.

Между тем по факту нападения с зеленкой на оппозиционера Алексея Навального возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного надзорного ведомства Елена Россохина.

Уголовное дело заведено по ст.116 УК РФ (побои). Данное решение прокуратурой признанно законным и обоснованным. В свою очередь адвокат оппозиционера Иван Жданов сообщил, что ни его, ни Навального пока не уведомили о возбуждении дела.

"Мы узнали об этом из СМИ, нас ни о чем не уведомляли, хотя я сегодня целый день пытался дозвониться до участкового, который до этого момента явно вел дело. Я так понимаю, что дело затем передали в ГУ МВД (по Москве)", - сказал Жданов.

Он напомнил, что ранее политик обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела, но по другой статье.

"Нам кажется, что квалификация по статье "побои" ошибочна, поэтому, я думаю, что в дальнейшем должны все-таки дело переквалифицировать на статью "хулиганство, совершенное группой лиц", то есть по части 2 статьи 213 УК РФ (Уголовного кодекса)", - сказал Жданов.

Также после нападения на оппозиционера Алексея Навального полиция заинтересовалась участниками движения SERB, заявил РБК активист Алексей Кулаков.



«Проверка полиции проводится по конкретным людям. Сейчас [проводится] по тем лицам, что фигурируют на видео, в том числе и по мне. По телефону меня много кто опрашивал: и сотрудники полиции, и не сотрудники полиции», — заявил Кулаков. Он отрицает причастность своего движения к атаке на Навального.



Лидер SERB Игорь Бекетов (известный под именем Гоша Тарасевич) подтвердил, что из районной полиции звонили ему и его соратникам. «Пригласили для дачи объяснений», — отметил активист.



Участников движения «подставил кто-то из либеральной оппозиции», утверждает Бекетов. «Мне позвонил неизвестный, по голосу молодой мужчина, и предложил в 17:00 встретиться у офиса ФБК, чтобы «зафиксировать интересный материал», — рассказал Бекетов. — Такое же предложение поступило и Кулакову. Мы взяли камеры. Кулаков приехал раньше, там ничего не было. Когда все произошло, он ничего не успел заснять. Я опоздал на полчаса, видел только последствия».