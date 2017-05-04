Сборную Белоруссии по хоккею обыскали на вокзале в Париже

Из-за обыска хоккейной сборной посол Франции был вызван в МИД Белоруссии.

В Париже сборную Белоруссии по хоккею, прибывшую в столицу Франции для участия в Чемпионате мира 2017, подвергли обыску на железнодорожном вокзале.

Сразу же после выхода из вагона поезда членов белорусской команды окружили стражи правопорядка, а личные вещи игроков и тренеров были тщательно досмотрены.

"Как показалось, с особой тщательностью досматривали багаж возрастных тренеров. Что касается врача ужшкммт нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу", — рассказал очевидец событий.

В качестве переводчика во время инцидента выступил французский гид белорусской команды. Французские полицейские проводили обыск в течение 20 минут.

Инцидент произошел вечером 3 мая, а наследующий день официальный Минск отреагировал на скандальный инцидент: МИД Белоруссии вызвало к себе посла Франции Дидье Канеса.