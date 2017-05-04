Украина обжалует решение Интерпола прекратить розыск Януковича

Генпрокуратура Украины заявила о намерении обжаловать решение Интерпола о снятии с международного розыска экс-президента страны Виктора Януковича.

Решение Интерпола относительно снятия с международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича будет обжаловано, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Сергея Горбатюка и передает телеканал "112".

По его словам, снятие Януковича с розыска произошло не по причине недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами.

Горбатюк подтвердил, что Комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в начале марта 2017 г. принято ужшкммт решение об удалении файлов Интерпола по красной карточке розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого Януковича.

Информация по этому поводу поступила в правоохранительные органы Украины в конце апреля 2017 года. При этом органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации и запрет разглашения ее деталей.

"Однако, по его словам, принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день выводы Интерпола обрабатываются, по результатам чего будет принято решение о дальнейших действиях и, в частности, возможного внесения изменений в действующее законодательство.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и ряд бывших чиновников. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

Ранее стало известно, что Интерпол снял с розыска четвертого президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и экс-главу АП и секретаря СНБО Андрея Клюева. А сам Виктор Янукович направил обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с претензиями по поводу "нарушения его права участвовать в судебных заседаниях по делу, где он обвиняется украинской прокуратурой в госизмене".