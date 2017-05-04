Макрон на дебатах с Ле Пен сделал жесткое заявление о Путине

Опрос показал, кого французы поддержат во втором туре президентских выборов.

Во Франции прошли теледебаты между Ле Пен и Макроном. Они начались со взаимной критики, передает RT.

«Совершенно ясно, какой выбор предстоит сделать французам. Макрон является кандидатом представителей дикого капитализма, который будет выступать за режим жёсткой экономии. В случае избрания он приведёт к социальным конфликтам, войне всех против всех», — заявила Ле Пен.

По её словам, Макрон всегда был «любимцем политических элит» Франции, она же является кандидатом ужшкммт народа.

В свою очередь, Макрон назвал Ле Пен достойной наследницей своего отца Жан-Мари Ле Пена, основателя крайне правой партии Франции.

«Вы ведёте к поражению Франции, а я выступаю за её успехи и достижения, потому что наша страна и ранее умела добиваться успеха. Сегодня она является пятой в мировом рейтинге экономических держав», — отметил политик.

Он добавил, что Франции предстоят огромные перемены, которые он намерен проводить на президентском посту в случае победы на выборах.

Макрон в ходе теледебатов со своим оппонентом Марин Ле Пен призвал Москву выполнить свои обязательства по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. "Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от госпожи Ле Пен", - заявил Макрон, которого цитирует "Обозреватель".

В то же время он подчеркнул необходимость вести диалог с РФ по поводу войны с Украиной, а также относительно сирийского вопроса.

Макрон добавил, что деэскалация напряженности на Донбассе является приоритетом в переговорах с Россией.

Финальный тур выборов состоится 7 мая. Большинство французов считают, что бывший министр экономики Эмманюэль Макрон был более убедителен на теледебатах с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют данные вопроса Elabe, которые опубликовал телеканал BMFTV, пишет РБК.

По данным телеканала, убедительность Макрона во время заключительных дебатов 3 мая отметили 63% французских телезрителей. За Ле Пен проголосовали 34% участников опроса.

Телеканал также сообщил, что 53% телезрителей считают, что Макрон действительно может изменить ситуацию в стране. В поддержку Ле Пен в данном вопросе высказались 44%.