График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК можно найти онлайн.

Жители Москвы на сайте столичной мэрии смогут в режиме онлайн пожаловаться, если горячую воду отключили раньше срока или включили позже. Также на портале можно оставить жалобу на отсутствие песка в песочницах на детских площадках, на стертую дорожную разметку, некачественный уход за растениями во дворах, парках и вдоль дорог. По закону специалисты должны ответить ужшкммт на сообщения за восемь рабочих дней.

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: график опубликован на сайте МОЭК.

Как писал TopNews, 10 мая 2017 года в столице начнутся профилактические отключения горячей воды в жилых домах на время проведения ремонтных работ. По информации, опубликованной на сайте Московской объединенной энергетической компании, горячую воду могут отключать не более чем на:

8 часов (суммарно) в течение одного месяца;

4 часа единовременно;

24 часа при аварии на тупиковой магистрали;

10 суток раз в год при проведении ежегодных профилактических работ.

"Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий", — сказано в сообщении МОЭК.

Плановые отключения горячей воды в Москве проводятся в мая по конец августа. В этот период проводятся профилактические работы и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.

Работами будут охвачены 71 000 зданий, 33 тысячи из которых — жилые дома. Еще в 5006 зданиях, среди которых 3171 жилых домов, на период проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году не будут отключены от подачи горячей воды.

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу можно узнать: