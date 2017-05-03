Теплее, чем с Меркель: Путин с Эрдоганом в Сочи "ушли решить судьбу Сирии"

Отношения России и Турции приобретают особый характер и восстанавливаются в полном формате, заявил президент России Владимир Путин.

В резиденции Владимира Путина в Сочи Бочаров Ручей начались переговоры президента России с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РБК. Основной темой переговоров будут двусторонние отношения, ситуация в Сирии и военно-техническое сотрудничество, говорил накануне журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Будет обсуждаться и возможность покупки Турцией комплекса С-400, сообщил 3 мая помощник президента Юрий Ушаков.

Эрдоган перед вылетом заявил, что для полной нормализации отношений России необходимо снять торговые санкции с Турции. Только это позволит вывести товарооборот на ужшкммт уровень $100 млрд в год. В 2016 году он составил $15,8 млрд.

Путин поблагодарил турецкого коллегу за то, что тот приехал. «Отношения развиваются так, как мы и планировали», — заметил российский президент. По его словам, они обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, актуальные проблемы международных отношений и «такие острые вопросы», как сирийский кризис.

Факт работы в таком режиме говорит, что отношения в полном формате восстанавливаются, сказал Путин. Эрдоган выразил уверенность в том, что работа, которую они с Путиным сделают вместе, изменит судьбу всего региона. Журналисты многих СМИ отметили, что переговоры проходят теплее, чем накануне с Ангелой Меркель.

Турция продолжит конструктивное сотрудничество с Россией по вопросу урегулирования конфликта в Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед отлетом в Сочи, передает Sputnik.

Как сообщил турецкий лидер, на встрече с Путиным будут обсуждены процессы как в Сирии, так и в Ираке. "Центральная тема переговоров – Сирия. По данному вопросу имеет место плодотворное сотрудничество между Турцией и Россией", — констатировал глава государства.

Эрдоган также прокомментировал тему торговых ограничений России в отношении Турции. По его словам, Россия и Турция не могут позволить себе потерять даже секунду времени из-за бюрократических проволочек. "При каждой удобной возможности мы подчеркиваем решимость к устранению преград и волокиты на пути сотрудничества", — сказал он.

На днях стало известно о новом предложении России к очередному раунду переговоров представителей вооружённой сирийской оппозиции и сирийского правительства в Астане. Это создание четырёх зон снижения напряжённости в районах, где боевые действия не обусловлены противостоянием с ИГ (организация запрещена в РФ) — в провинции Идлиб, которая граничит с Турцией, на территориях севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге Сирии, пишет "АиФ".

Предполагается, что вдоль границ этих зон будут созданы линии безопасности, контролируемые турецкими, иранскими и российскими военными, чтобы исключить возможность боестолкновений с оппозиционными отрядами, а мирные жители без оружия смогут передвигаться через блокпосты.

«Мы получили эти предложения официально. И это будет основной темой обсуждения в Астане и в Сочи на встрече президентов, — сказал накануне визита заместитель генерального директора по Сирии МИД Турции Мустафа Юрдакул. — Мы рассматриваем эти предложения позитивно. Это документ, который мы можем прояснить в ходе дискуссий. Мы надеемся, что мы сможем реализовать эти идеи».