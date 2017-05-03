Российские актеры отказались выступать в Крыму и объяснили почему

Российские актеры Андрей Чернышов, Мария Добржинская и Вячеслав Разбегаев не приехали в Крым для участия в спектакле «Любовь по понедельникам».

Актеры Мария Добржинская и Андрей Чернышов, задействованные в спектакле «Любовь по понедельникам», отказались выступать в Крыму. В объявлении в Севастопольском центре культуры и искусств называлась причина замены актеров: "Отказались принимать участие в данном спектакле, боясь получить отказ на въезд в Украину".

Однако спектакль "Любовь по понедельникам" не покажут в Ялте и Севастополе, а также еще в двух российских городах исключительно из-за финансовых соображений, сообщила РИА Новости актриса театра "Содружество актеров Таганки" Мария Добржинская. По ее ужшкммт словам, комедию также не покажут в Йошкар-Оле и Шатуре.

"Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни. Мы с удовольствием выступили бы перед крымчанами. Но наш спектакль — антреприза, и не всегда удается организаторам гастролей сойтись в договоренности по финансам. Никакой другой причины нет", — сказала Добржинская.

Представитель принимающей стороны в Севастополе Елена Кодыченко, в свою очередь, обратила внимание на то, что объявление с объяснением замены вывесили продюсеры спектакля. По ее словам, замена произошла в самый последний момент, перед самим спектаклем.

Кодыченко пояснила, что такая ситуация возникла после концертов некоторых российских артистов в Крыму: въезд на Украину запретили, в частности, Михаилу Шуфутинскому и Стасу Пьехе. При этом Чернышов — уроженец Киева, там живут его родители. Как отнеслись к приезду в Крым актеры, которые вышли на сцену: Павел Майков, Наталья Бочкарева и другие, собеседница агентства уточнить не смогла.

Андрей Чернышов также отметил, что его отказ от выступления не связан с политическими мотивами. «Причины нашего неприезда — иные. Бывает, люди не договариваются», — сообщил он агентству «Интерфакс».