Список домов под снос в Москве до 2020 года опубликован на официальном сайте мэрии Москвы

Снос пятиэтажек в Москве с 2017 до 2010 года, адреса: список можно узнать в Сети.

Список сносимых домов до 2020 года в Москве: официальный сайт располагает всей информацией по реновации

На официальном сайте мэрии Москвы был опубликовал список пятиэтажек, которые подлежат сносу. В список внесены 4566 "хрущевок", расположенных в 85 исторических районах Москвы и 6 других. Ранее из перечня исключили дома, состояние которых не требует их сноса, а также те пятиэтажки, жильцы которых высказались против сноса.

Жители столицы, в том числе ужшкммт собственники и съемщики жилья, смогут проголосовать за судьбу своих домов. Решение о сносе будет предприниматься в случае, если жильцы 2/3 квартир выскажутся в поддержку этого решения или проигнорируют опрос. Голосование продлится с 15 мая по 15 июня.

По плану, к концу 2017 года в Москве не останется пятиэтажек, которые относятся к демонтируемым сериям. На текущий момент уже выделены средства на проведение работ и разработан план расселения.

Согласно общему правилу, новое жилье, предоставляемое по программе реновации, должно быть расположено в том же районе Москвы, что новое жилье может быть предоставлено за пределами района, но в границах административного округа в случае переселения москвичей, проживающих в Центральном, Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административных округах столицы.

По словам главы комитета по ЖКХ Галины Хованской, проект документа нуждается в серьезной доработке. По ее словам, термин "реновация жилищного фонда", предусмотренный в проекте закона, не используется в законодательстве, а употребляется только в одном документе (Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в РФ на период до 2020 года) и касается только аварийного жилищного фонда.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что некоторые замечания Хованской являются правильными, но при этом призвал депутатов взять на себя ответственность за законодательное обеспечение реализации программы сноса ветхого жилья в столице, напомнив, что эта тема обсуждается уже более 30 лет, и затягивать это обсуждение дальше нельзя.

Сколько домов снесут в Москве по районам до 2020 года

1 Кузьминки 272 дома

2 Северное Измайлово 180

3 Зюзино 180

4 Люблино 143

5 Можайский 142

6 Царицыно 140

7 Головинский 136

8 Хорошево-Мневники 134

9 Богородское 123

10 Фили-Давыдково 122

11 Черемушки 121

12 Гольяново 106

13 Коптево 104

14 Бабушкинский 93

15 Южное Тушино 91

16 Нижегородский 87

17 Очаково-Матвеевское 73

18 Лосиноостровский 73

19 Новогиреево 72

20 Соколиная гора 69

21 Выхино-Жулебино 64

22 Котловка 63

23 Кунцево 60

24 Проспект Вернадского 58

25 Пресненский 56

26 Косино-Ухтомский 55

27 Северное Тушино 55

28 Ярославский 54

29 Восточное Измайлово 53

30 Нагатинский затон 53

31 Метрогородок 52

32 Останкинский 51

33 Нагорный 51

34 Измайлово 49

35 Алтуфьевский 46

36 Дмитровский 45

37 Марфино 43

38 Свиблово 43

39 Марьина роща 42

40 Западное Дегунино 39

41 Покровское-Стрешнево 39

42 Бескудниковский 37

43 Тимирязевский 37

44 Солнцево 35

45 Рязанский 35

46 Лефортово 33

47 Даниловский 31

48 Коньково 30

49 Филевский парк 28

50 Крюково 28

51 Алексеевский 24

52 Текстильщики 23

53 Щербинка 22

54 Михайлово-Ярцевское 22

55 Ивановское 21

56 Бутырский 21

57 Донской 21

58 Ростокино 20

59 Москворечье-Сабурово 20

60 Войковский 18

61 Обручевский 17

62 Южнопортовый 16

63 Южное Бутово 16

64 Митино 15

65 Бирюлево Восточное 15

66 Бирюлево Западное 13

67 Нагатино-Садовники 12

68 Ломоносовский 12

69 Первомайское 11

70 Ново-Переделкино 10

71 Левобережный 10

72 Басманный 9

73 Отрадное 8

74 Красносельский 8

75 Ясенево 8

76 Мосрентген 7

77 Чертаново Южное 7

78 Академический 7

79 Сокольники 6

80 Внуково 6

81 Щукино 6

82 Северное Бутово 6

83 Южное Медведково 4

84 Кокошкино 4

85 Рязановское 4

86 Таганский 4

87 Силино 3

88 Старое Крюково 3

89 Северный 2

90 Раменки 1