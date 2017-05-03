Курс доллара на сегодня, 3 мая 2017: рубль встал на рельсы стабильности - эксперты

Курс валют на сегодня, 3 мая 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 3 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 мая 2017 составляет 56,95 руб., курс евро на сегодня равен 62,15 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 3 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на отметке 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 60,53 руб. и 64,03 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Начальник аналитического ужшкммт департамента УК "БК "Сбережения" Сергей Суверов уверен, что в промежутке между майскими праздниками курс рубля, скорее всего, будет вести себя достаточно стабильно.

"Хотя, конечно, будут факторы, которые могут повлиять на курс рубля - заседание ФРС, например, которое должно состояться как раз сегодня. Конечно, ничего серьезного рынок от него не ждет, возможное изменение ставки, скорее всего, если и состоится, то в июне", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Также специалист предполагает, что игроки в России не до конца оценили серьезное снижение ставки Банком России сразу на 0,5%, и, по его мнению, одной из целей такого решения было ослабление курса рубля.

"Пока рынок на это не отреагировал. Будет реакция и будет она негативной для нацвалюты. И это мы можем увидеть до вторых майских праздников, по крайней мере - подготовку к этой реакции", - добавил он.