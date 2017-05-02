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Индексация пенсии работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: Медведев поручил проработать вопрос о повышении пенсий

Опубликовано 02.05.17 17:56 Индексация пенсии работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: Медведев поручил проработать вопрос о повышении пенсий

Повышение пенсий работающим пенсионерам в 2017 году: российский премьер поручил доложить о результатах работы правительству.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил дополнительно проработать вопрос о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам. По информации официального сайта кабмина, соответствующее поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

"Минтруду России, Минфину России, Минэкономразвития России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя ужшкммт из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом. О результатах доложить в правительство Российской Федерации", - сказано в перечне поручений.

Как писал TopNews, во время своего выступления в Госдуме 19 апреля Медведев заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт, и позиция правительства будет сформулирована в ближайшее время.

"Проблема существует, тему эту мы не закрываем, мы вернемся к обсуждению этого вопроса и в ближайшее время сформулируем позицию о том, каким образом поступать дальше, потому что применительно к работающим пенсионерам есть разные предложения", - заявил тогда Медведев, добавив, что решение будет приниматься исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными фондами и ПФР.
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