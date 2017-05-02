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Курс доллара на сегодня, 2 мая 2017: прогноз экспертов - США вмешаются в курс доллара

Опубликовано 02.05.17 08:19 Курс доллара на сегодня, 2 мая 2017: прогноз экспертов - США вмешаются в курс доллара

Курс валют на сегодня, 2 мая 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 2 мая 2017.

Официальный курс доллара на сегодня, 2 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 2 мая 2017 составляет 56,98 руб., курс евро на сегодня равен 62,04 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 2 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 60,53 руб. и 64,03 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко отмечает, что 1 мая ужшкммт праздничный день был не только в России - закрыты также были биржи в Европе и Великобритании.

Однако сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, что означает объявления решения по процентной ставке американским регулятором, которое будет озвучено в среду. 

"Никто из экспертов не ждет, что на ближайшем заседании Федрезерв будет что-то менять. Скорее, игроки сосредоточат свое внимание на сопроводительных комментариях и будущих оценках. Изменится ли расстановка сил в пользу более агрессивного повышения? Если да, то доллар США может получить серьезный заряд бодрости", - цитирует эксперта "Российская Газета".

По словам аналитика, на дневном графике курса USD/RUB можно увидеть фигуру разворота нисходящий "клин". Она отметила, что он начнет свою полноценную реализацию при условии пробоя таких уровней как 57,20 и 57,50 рубля, причем целью роста по фигуре выступает район 59,50 рубля.

"Что же касается курса EUR/RUB, то первый этап президентских выборов во Франции сделал свое дело - вернул интерес к евро, благодаря чему ему удалось выйти за пределы многомесячного сопротивления. Паре осталось лишь уверенно закрепиться выше уровня 62,50 рубля, чтобы потом спокойно продолжить рост в направлении уровня 65 рублей. Такой сценарий кажется наиболее вероятным в случае победы Макрона во втором туре, который намечен на 7 мая", - добавила Игнатенко.
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