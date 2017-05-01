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Трамп застиг Госдеп врасплох приглашением президента Филиппин в США

Опубликовано 01.05.17 12:09 Трамп застиг Госдеп врасплох приглашением президента Филиппин в США

Президент США Дональд Трамп пригласил своего филиппинского коллегу Родриго Дутерте посетить США без согласования с Госдепом.

Чиновники из администрации президента США готовятся к лавине критики, которая может обрушиться на главу Белого дома Дональда Трампа после приглашения в Вашингтон президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на The New York Times.

«Дружеская беседа», состоявшаяся 29 апреля между лидерами США и Филиппин прошла без согласование с государственным департаментом США и советом национальной безопасности страны. Оба ведомства не ожидали приглашения Дутерте в Белый дом.

Дональд Трамп провел телефонный разговор с филиппинским лидером. Стороны обсудили ужшкммт вопросы безопасности на фоне растущей угрозы со стороны КНДР. После чего президента США пригласил Родриго Дутерте посетить Белый дом.

Кроме того, с критикой произошедшего выступили и представители правозащитных организаций. Так, глава азиатского отделения Human Rights Watch Джон Сифтон дал следующий комментарий по этому поводу: «По сути, признавая кровавую войну Дутерте с наркотиками, Трамп теперь морально соучаствует в будущих убийствах». Правозащитник добавил также, что Трампу «должно быть стыдно за себя», и выразил сомнения в том, что подобные качества могут быть присущи 45-му президенту США.

Как писал Topnews, Дутерте осенью прошлого года вступил в конфликт с администрацией уходящего президента США Барака Обамы. Официальный Вашингтон тогда утверждал, что Манила нарушает права человека и, в частности, устраивает внесудебные расправы над подозреваемыми в торговле наркотиками. Дутерте даже угрожал разорвать тесные военные связи с американцами.
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