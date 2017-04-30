Украина достроила дамбу, окончательно отрезав Крым от воды Днепра

Власти Херсонской области ввели в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая полностью блокирует ток воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу в Крым.

Украина достроила новую дамбу на Северо-Крымском канале на границе с полуостровом, который Киев считает оккупированным. Как сообщает ТСН, стационарная бетонная плотина «окончательно отрезала засушливый Крым от днепровской воды».

Стационарную бетонную плотину построили за год на границе Украины с полуостровом. На сооружение объекта было потрачено 35 миллионов гривен, уточняет телеканал.

Местные чиновники объяснили строительство сооружения необходимостью восстановить водоснабжение сельскохозяйственных ужшкммт районов юга Херсонской области, которые ранее оказались отрезанными от воды из-за закрытия шлюзов. Теперь дамба позволит орошать земли за счет сэкономленной воды из Каховского водохранилища, заявили власти.

«Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграницы, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы», — отметили журналисты телеканала.

У новой дамбы есть шлюз, который можно открыть в любой момент. В связи с этим, по словам авторов сюжета, когда Крым вернется в состав Украины, водой наполнится еще 300 километров канала.