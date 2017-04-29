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Протестующая против сноса хрущевок глава комитета Госдумы по жилью рассказал об угрозах в ее адрес

Опубликовано 29.04.17 11:22 Протестующая против сноса хрущевок глава комитета Госдумы по жилью рассказал об угрозах в ее адрес

Между тем в Госдуме сообщили о том, что регионы просят реновации пятиэтажек по всей России.

Депутат от «Справедливой России» Галина Хованская сообщила о поступающих в ее адрес угрозах. Парламентарий связывает угрозы с тем, что она проголосовала против законопроекта о сносе хрущевок в Москве.

Хованская подтвердила факт наличия угроз в свой адрес, связанных с ее позицией по поводу закона о сносе пятиэтажек, но доказать сам факт угроз она пока не может.

«Да, поступали, но разговаривать на эту ужшкммт тему я не буду, потому что доказать не могу. Но были публичные протесты: у здания, где проходило заседание регионального отделения «Справедливой России» по Москве – там выставили одиночные пикеты против меня. А когда людей в пикетах начали спрашивать: «Вы вообще знаете, кто такая Хованская?» - сказали, что не знают. Догадайтесь, кто выставил этот пикет», - заявила депутат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как писал Topnews, ранее еще один депутат Госдумы, проголосовавший против законопроекта о реновации жилищного фонда, сообщил о поджоге своей квартиры. Коммунист  Сергей Шаргунов рассказал, что пожар в его квартире произошел на следующий день после того, как он проголосовал против документа.

В ходе голосования по законопроекту, который разрешает московским властям сносить старые пятиэтажные дома, против высказались всего четыре депутата Госдумы.

После этого администратор группы "Москвичи против сноса (против реновации)" в Facebook сообщила, что ее избили в Москве 19 апреля.

Кэри Гуггенбергер написала, что на нее напали четверо мужчин "и ногами били по животу и спине". В комментариях к записи она уточнила, что нападение произошло еще 19 апреля. "Если бы не ситуация с пожаром вчера и проколами шин, я бы так и не сказала. Просто стало понятно, что нас - много", - объяснила она.

Тем временем а в регионах России все еще остается большое количество пятиэтажек, требующих сноса, передает ИА REGNUM слова Галины Хованской.

"Из регионов поступают запросы о том, чтобы это была не только московская программа, чтобы законодательство было принято для всей страны", — сообщила депутат.

Но она так же уверена, что к этому вопросу надо подходить осторожно, ведь у Москвы и регионов довольно разные возможности, хотя и точку в програме сноса аварийного жилья ставить нельзя.

"И спешить не надо — программа рассчитана на 20 лет, это же не Олимпиада", — отметила Хованская.
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