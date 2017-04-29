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Какой сегодня праздник: 29 апреля 2017 года в России отмечается церковный праздник Ирина Рассадница

Опубликовано 28.04.17 23:46 Какой сегодня праздник: 29 апреля 2017 года в России отмечается церковный праздник Ирина Рассадница

Также 29 апреля празднуется Всемирный день танца.

Какой церковный праздник сегодня, 29 апреля:  Ирина-Рассадница

29 апреля православная церковь чествует память трех мучениц – сестер Солунских Ирины, Хионии и Агапии. Согласно преданию, благочестивые сестры подвергались гонениям со стороны императора Диоклетиана. Их поймали и представили на суд, где им предлагали отречься от веры, однако верующие женщины отказались и были посланы в публичный дом. Там за их поистине чистые души к ним не ужшкммт могли прикасаться, а когда император узнал об этом, он приказал казнить сестер.

В народе отмечали, что ко дню Ирины-Рассадницы реки начинали входить в нормальные русла, оставляя за собой размытые берега и небольшие овраги.

"Ирина, урви берега", - говорили по этому поводу люди.

На Руси Ирину называли Рассадницей. поскольку в этот день крестьяне занимались рассадой. Считалось, что после Ирининого дня начиналась солнечная погода, благодаря чему рассада быстро поднималась.

Также в этот день принято забеливать стволы садовых кустарников и деревьев, чтобы защитить их от вездесущих зайцев, проголодавшихся после затяжной зимы.

Какой праздник сегодня, 29 апреля: Международный день танцев

Международный день танцев установлен в 1982 году по инициативе ЮНЕСКО. Он приурочен ко дню рожденья выдающегося французского танцора и балетмейстера Жана Новера, вошедшего в историю как основатель современного балетного творчества. 

Каждый год 29 апреля весь танцующий круг, включающий в себя театры оперы и балета, современные ансамбли и танцевальные группы, а также других как профессиональных, так и самодеятельных артистов-танцоров, отмечает свой профессиональный праздник.
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